Царев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти26.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Царев Петр Васильевич
Мать: Царева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царева Евдокия
Место жительства
Неизвестно
д. Афанасьево, Богородский р-н, Нижегородская обл., Россия
Смерть
26.07.1942