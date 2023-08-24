Царев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

26.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Царев Петр Васильевич

Мать: Царева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царева Евдокия

Место жительства
Неизвестно
д. Афанасьево, Богородский р-н, Нижегородская обл., Россия
Смерть
26.07.1942
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