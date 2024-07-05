Бабенко (Орлова) Серафима Андреевна 01.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабенко (Орлова) Серафима Андреевна

Место рождения

Колобовка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.08.1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Колобовка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенко Алексей Иванович

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1990
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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