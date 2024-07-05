Бабенко (Орлова) Серафима Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенко Алексей Иванович
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1990
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область