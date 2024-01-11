Чернова Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти22.08.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1875