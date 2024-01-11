Чернова Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

22.08.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Иван Михайлович

Смерть
22.08.1875

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