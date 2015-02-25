Плотникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Дмитрий
Смерть
25.02.2015