Плотникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Дмитрий

Смерть
25.02.2015
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