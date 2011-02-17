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Лесников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1932

Дата смерти

17.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932

Отец: Лесников Василий Васильевич

Мать: Аксëнова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Лебедева (Лесникова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Лесникова (Яковлева) Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
10.05.1967

Дочь: Козлова (Лесникова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лесникова (Яковлева) Маргарита Борисовна

Смерть
17.02.2011

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