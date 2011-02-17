Лесников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1932
Дата смерти17.02.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932
Рождение ребёнка
24.07.1963
Дочь: Лебедева (Лесникова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лесникова (Яковлева) Маргарита Борисовна
Рождение ребёнка
10.05.1967
Дочь: Козлова (Лесникова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лесникова (Яковлева) Маргарита Борисовна
Смерть
17.02.2011