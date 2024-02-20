Первухин Кондрат Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Первухин Данило
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Упоминание
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно