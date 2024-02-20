Первухин Кондрат Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухин Кондрат Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Первухин Данило

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Упоминание
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно

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