(Столярова (Захарчук)) Лидия Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смерти01.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
13.04.1950
Сын: Столяров Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Столяров Юрий Владимирович
Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
администратор гостиниц
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
01.06.1995
Ташкент