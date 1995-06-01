(Столярова (Захарчук)) Лидия Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столярова (Захарчук)) Лидия Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
13.04.1950

Сын: Столяров Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Столяров Юрий Владимирович

Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
администратор гостиниц
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
01.06.1995
Ташкент