Абрамичев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957
Отец: Абрамичев Владимир
Мать: Абрамичева Нина
Рождение ребёнка
10.04.1986
Дочь: Абрамичева Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Абрамичева Лариса Михайловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1987
Дочь: Ухань Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Абрамичева Лариса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно