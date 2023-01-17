Абрамичев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамичев Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957

Отец: Абрамичев Владимир

Мать: Абрамичева Нина

Рождение ребёнка
10.04.1986

Дочь: Абрамичева Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Абрамичева Лариса Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1987

Дочь: Ухань Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Абрамичева Лариса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамичева Лариса Михайловна

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