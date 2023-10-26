Кретинин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинин Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.03.1926

Дочь: (Кретинина) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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