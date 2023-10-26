Кретинин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1926
Дочь: (Кретинина) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна
Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно