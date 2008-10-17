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Гиниятов Данис Нургаянович
Гиниятов Данис Нургаянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.2008
Пол
Мужской
Отец
Гиниятов Нургаян Шайхуллович
1960 г.р.
Мать
Гиниятова (Муртазина) Лейля Винеровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2008
Отец:
Гиниятов Нургаян Шайхуллович
Мать:
Гиниятова Лейля Винеровна
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