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Гиниятов Данис Нургаянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2008

Отец: Гиниятов Нургаян Шайхуллович

Мать: Гиниятова Лейля Винеровна

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