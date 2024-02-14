Абрамов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Павлицы, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Абрамов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
05.11.1936
Смерть
1963