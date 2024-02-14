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Абрамов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна

Павлицы, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Абрамов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
05.11.1936

Дочь: Маринина (Абрамова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Абрамова (Бестемъянникова) Елизавета Владимировна

Смерть
1963

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