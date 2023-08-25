Порубова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порубова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1940

Дочь: Черняева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Порубов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порубов Михаил Николаевич

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