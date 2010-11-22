Антонова Вероника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Вероника Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2010

Отец: Антонов Андрей Алексеевич

Мать: Антонова Елена Сергеевна

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