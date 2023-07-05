--- Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Истомина Анна Александровна
Отец ребёнка: Истомин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Истомин Иван Александрович
Отец ребёнка: Истомин Александр Матвеевич
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
22.9.1893 родился Иоанн у рядового Александра Матвеевича Истомина и Анна Николаевна. Крещен 22.9 восприемник запасной писарь Иван Матвеевич Истомин . Ф29 оп39 д304 л105об-106
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно