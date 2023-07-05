--- Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди--- Анна Николаевна

--- Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Истомина Анна Александровна

Отец ребёнка: Истомин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Истомин Иван Александрович

Отец ребёнка: Истомин Александр Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
22.9.1893 родился Иоанн у рядового Александра Матвеевича Истомина и Анна Николаевна. Крещен 22.9 восприемник запасной писарь Иван Матвеевич Истомин . Ф29 оп39 д304 л105об-106
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно