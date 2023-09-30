Муравьева (Полетаева) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Пеннер (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Муравьев Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Муравьев Терентий Иванович