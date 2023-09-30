Муравьева (Полетаева) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Полетаева) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Пеннер (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Муравьев Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Муравьев Терентий Иванович

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