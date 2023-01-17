Калужинов (Трубачев) Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов (Трубачев) Иван Алексеевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Калужинов (трубачев) Алексей Парфентьевич

Мать: Калужинова Матрена Тимофеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Калужинов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Калужинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Меланья Федоровна

Смерть
1840
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