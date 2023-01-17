Калужинов (Трубачев) Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1792
Сын: Калужинов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Калужинова Меланья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840