Каган (Атаманюк) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каган Валерий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каган Валерий Яковлевич
Полтава, Полтавська область