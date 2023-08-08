Каган (Атаманюк) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каган (Атаманюк) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1939

Отец: не указан

Мать: Атаманюк Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
15.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каган Валерий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каган Валерий Яковлевич

Полтава, Полтавська область
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