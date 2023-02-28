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Попова (Путятина) Дарья Андреевна
Попова (Путятина) Дарья Андреевна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Путятин Андрей Иванович
1797 г.р.
Мать
(Путятина) Ульяна Васильевна
До 1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Путятин Андрей Иванович
Мать:
Ульяна Васильевна
Бердянск
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