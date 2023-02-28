Попова (Путятина) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Путятина) Дарья Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

До 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Путятин Андрей Иванович

Мать: Ульяна Васильевна

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