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Журавлев Филипп Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: Журавлев Онисим Васильевич

Мать: Журавлева Александра Авдиевна

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