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Журавлев Филипп Онисимович
Журавлев Филипп Онисимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1901
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Онисим Васильевич
Мать
Журавлева (Курмаева) Александра Авдиевна
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Отец:
Журавлев Онисим Васильевич
Мать:
Журавлева Александра Авдиевна
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