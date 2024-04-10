Чириченко Вакула Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Чириченко Максим Вакулович
Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Чириченко Евдокия Вакуловна
Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Чириченко Соломония Вакуловна
Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна
Смерть
После 1746