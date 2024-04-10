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Чириченко Вакула Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чириченко Мелания Демьяновна

Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Чириченко Максим Вакулович

Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Чириченко Евдокия Вакуловна

Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна

Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Чириченко Соломония Вакуловна

Мать ребёнка: Чириченко Мелания Демьяновна

Воловица, Чернігівська область
Смерть
После 1746

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