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Полунин Федор Иванович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

14.12.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1825 ст.

Отец: Иван Андреевич

Мать: Ксения Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1854 ст.

Сын: Полунин Филипп Федорович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1856 ст.

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1861 ст.

Сын: Полунин Матвей Федорович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1864 ст.

Сын: Полунин Иван Федорович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Пелагея Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, уволенный по билету солдат
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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