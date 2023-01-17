Полунин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.12.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1825 ст.
Отец: Иван Андреевич
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1854 ст.
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1856 ст.
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
25.08.1861 ст.
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1864 ст.
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, уволенный по билету солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно