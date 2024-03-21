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Красиньков Никифор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1907

Дата смерти

05.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1935

Сын: Красиньков Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Красиньков Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: Красенькова Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.03.1947

Сын: Красиньков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.03.1947

Дочь: Модина Альбина Некифоровна

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Красеньков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна

Смерть
05.09.1987

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