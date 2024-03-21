Красиньков Никифор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1907
Дата смерти05.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1935
Сын: Красиньков Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Красиньков Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: Красенькова Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1947
Сын: Красиньков Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1947
Дочь: Модина Альбина Некифоровна
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.10.1949
Сын: Красеньков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева Ульяна Дмитриевна
Смерть
05.09.1987