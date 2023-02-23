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Бледная Дарья Птухина

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Место рождения

Село Пушкарное , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Пушкарное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Бледный (пропал Без Вести) Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ескова Евдокия Бледная

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Деревня Шелеповка , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Бледный Семен Ефимович

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ефремова Евдокия Бледная

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Бледный Степан Ефимович

Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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