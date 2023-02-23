Бледная Дарья Птухина
Место рожденияСело Пушкарное , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Пушкарное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бледный (пропал Без Вести) Иван Ефимович
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ескова Евдокия Бледная
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Деревня Шелеповка , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ефремова Евдокия Бледная
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Бледный Ефим Логинович
Смерть
Неизвестно