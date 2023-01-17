Языков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Языков Николай Михайлович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1803

Дата смерти

07.01.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1803 по 1814
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1814 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1829
Тарту
Место жительства
С 1829 по 1833
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1833 по 1838
Языково, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1838 по 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1843 по 1847
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.01.1847
Москва, город федерального значения Москва
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