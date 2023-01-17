Языков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.03.1803
Дата смерти07.01.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1803 по 1814
Место жительства
С 1814 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1829
Тарту
Место жительства
С 1829 по 1833
Место жительства
С 1833 по 1838
Языково, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1838 по 1838
Место жительства
С 1843 по 1847
Смерть
07.01.1847