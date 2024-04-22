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Шерстянкин Яков Борисович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шерстянкин Борис

Мать: Шерстянкина Федосья

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шерстянкина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Марья Егоровна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шерстянкин Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Марья Егоровна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Марья Егоровна

Кательновский форпост
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