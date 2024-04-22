Шерстянкин Яков Борисович
Место рождения
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шерстянкин Борис
Мать: Шерстянкина Федосья
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шерстянкина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шерстянкин Карп Яковлевич
Мать ребёнка: Шерстянкина Марья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Кательновский форпост