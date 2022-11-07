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Фатеев Илья Николаевич

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

07.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2022

Отец: Фатеев Николай Сергеевич

Мать: Фатеева Екатерина Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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