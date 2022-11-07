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Фатеев Илья Николаевич
Фатеев Илья Николаевич
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Древо
Место рождения
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения
07.11.2022
Пол
Мужской
Отец
Фатеев Николай Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Фатеева (Нестеренко) Екатерина Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2022
Отец:
Фатеев Николай Сергеевич
Мать:
Фатеева Екатерина Александровна
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
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