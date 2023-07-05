Шихова (Батракова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Батракова) Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1875

Сын: Шихов Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Гурино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1882

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Гурино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Шихов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Гурино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1885

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Гурино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1887

Сын: Шихов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Гурино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Симеон Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)

Смерть
Неизвестно