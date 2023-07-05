Шихова (Батракова) Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1875
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
14.01.1882
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
06.01.1884
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
05.05.1885
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
12.09.1887
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шихов Григорий Степанович (Стефанович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно