Лямцев Максим Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямцев Максим Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямцев Геннадий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямцев Виктор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останина Зоя Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Раида Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямцев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: не указана

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