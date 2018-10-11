Иган София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иган София Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2018

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.2018

Отец: Иган Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

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