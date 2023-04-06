Чевка Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевка Дмитрий

Чевка Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.2021

Дочь: Чевка Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Колина Зоя Юрьевна

Рождение ребёнка
09.05.?

Дочь: Чевка Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Колина Зоя Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колина Зоя Юрьевна

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