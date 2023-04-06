Чевка Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.2021
Дочь: Чевка Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Колина Зоя Юрьевна
Рождение ребёнка
09.05.?
Дочь: Чевка Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Колина Зоя Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колина Зоя Юрьевна