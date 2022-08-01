Плеско Римма Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 06.09.1971 по 12.08.2022
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 06.09.1971 по 12.08.2022
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2003
Дочь: Науменко Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Науменко Сергей Владимирович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно