Плеско Римма Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлеско Римма Викторовна

Плеско Римма Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 06.09.1971 по 12.08.2022

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 06.09.1971 по 12.08.2022

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2003

Дочь: Науменко Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Науменко Сергей Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close