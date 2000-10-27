Мандич Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1923
Дата смерти27.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мандич Евгений Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.2000