Мандич Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1923

Дата смерти

27.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мандич Евгений Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.2000
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