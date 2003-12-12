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Моисеев Сергей Борисович

Место рождения

Орёл, Россия

Дата рождения

24.10.1961

Дата смерти

12.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1961

Отец: Моисеев Борис Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кочки, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кочки, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2003
Кочки, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Красная Сибирь, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область