Моисеев Сергей Борисович
Место рожденияОрёл, Россия
Дата рождения24.10.1961
Дата смерти12.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1961
Отец: Моисеев Борис Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2003
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Красная Сибирь, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область