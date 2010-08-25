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Пузанов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1940

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940

Отец: Пузанов Владимир

Мать: Масло Юзефа

Рождение ребёнка
30.08.1968

Дочь: Карбовская Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: Пузанова Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.09.1973

Дочь: Кашкур Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Пузанова Ирина Игнатьевна

Смерть
25.08.2010

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