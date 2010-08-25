Пузанов Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1940
Дата смерти25.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940
Отец: Пузанов Владимир
Мать: Масло Юзефа
Рождение ребёнка
30.08.1968
Дочь: Карбовская Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: Пузанова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Дочь: Кашкур Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Пузанова Ирина Игнатьевна
Смерть
25.08.2010