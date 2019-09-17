Игнатьева (Шемякина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Шемякина) Вера Васильевна

Место рождения

Псковская область

Дата рождения

17.09.1929

Дата смерти

04.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929

Отец: Шемякин Василий

Мать: Шемякина Мария

Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1957

Дочь: Игнатьева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
05.04.1958

Сын: Игнатьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
28.05.1959

Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
14.10.1960

Сын: Игнатьев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
23.02.1962

Сын: Игнатьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Игнатьев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
18.04.1966

Сын: Игнатьев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
04.05.1967

Дочь: Измайлова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
16.08.1968

Сын: Игнатьев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Смерть
04.12.2001
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