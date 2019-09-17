Игнатьева (Шемякина) Вера Васильевна
Место рожденияПсковская область
Дата рождения17.09.1929
Дата смерти04.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929
Отец: Шемякин Василий
Мать: Шемякина Мария
Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1957
Дочь: Игнатьева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
05.04.1958
Сын: Игнатьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
28.05.1959
Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
14.10.1960
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
23.02.1962
Сын: Игнатьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Игнатьев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
18.04.1966
Сын: Игнатьев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
04.05.1967
Дочь: Измайлова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
16.08.1968
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Сергеевич
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Смерть
04.12.2001