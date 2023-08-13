Абакумец Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумец Александр Борисович

Абакумец Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абакумец Борис Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумец Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумец Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумец Илья Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумец Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close