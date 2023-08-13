Абакумец Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абакумец Борис Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумец Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумец Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумец Илья Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумец Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана