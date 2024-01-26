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Плешаков Яков Ефтеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешаков Ефтей Корнеевич

Мать: Плешакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Плешаков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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