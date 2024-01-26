Плешаков Яков Ефтеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешаков Ефтей Корнеевич
Мать: Плешакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Плешаков Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно