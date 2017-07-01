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Воронков Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1949

Дата смерти

01.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1949

Отец: Черепаха Михаил

Мать: Воронкова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
10.07.1975

Сын: Воронков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Воронкова Елена Афанасьевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1979

Сын: Воронков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Воронкова Елена Афанасьевна

Смерть
01.07.2017