Воронков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1949
Дата смерти01.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1949
Отец: Черепаха Михаил
Рождение ребёнка
10.07.1975
Сын: Воронков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Воронкова Елена Афанасьевна
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1979
Сын: Воронков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Воронкова Елена Афанасьевна
Смерть
01.07.2017