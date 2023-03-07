Обухова (Шкляева) Марина Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1865
Дата смерти10.07.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1897 ст.
Бракосочетание
До 1897
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1919