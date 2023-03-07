Обухова (Шкляева) Марина Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Шкляева) Марина Кононова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1865

Дата смерти

10.07.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1897 ст.

Муж: Обухов Константин Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1897

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.07.1919
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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