Заварзина Марфа Савельевна-Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина Марфа Савельевна-Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Федор Федорович

Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Заварзина Домника Федоровна

Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович

Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Заварзин Осип Федорович

Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1887

Сын: Заварзин Никифор Федорович

Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович

Рождение ребёнка
16.08.1888

Дочь: Заварзина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

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