Заварзина Марфа Савельевна-Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1883
Дочь: Заварзина Домника Федоровна
Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.11.1884
Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1887
Сын: Заварзин Никифор Федорович
Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович
Рождение ребёнка
16.08.1888
Дочь: Заварзина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Заварзин Федор Федорович
Смерть
Неизвестно