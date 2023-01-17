Субботин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения13.02.1947
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947
Рождение ребёнка
1970
Сын: Субботин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Субботина Людмила
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Кондрущенкова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Субботина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
работал литейщиком на ремонтном заводе путевых машин
Работа или профессия
Неизвестно
до пенсии последние годы работал на стекольном заводе
Смерть
2014
рак легких