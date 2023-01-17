Субботин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Анатолий Александрович

Субботин Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

13.02.1947

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947

Отец: Субботин Александр Иванович

Мать: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Субботин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Субботина Людмила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Кондрущенкова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Субботина Людмила

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
работал литейщиком на ремонтном заводе путевых машин
Работа или профессия
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
до пенсии последние годы работал на стекольном заводе
Смерть
2014
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
рак легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close