Лазарев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1902 ст.
Дочь: Лазарева Марина Ивановна
Мать ребёнка: Лазарева Мария Игнатьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно