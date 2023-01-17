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Лазарев Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1902 ст.

Дочь: Лазарева Марина Ивановна

Мать ребёнка: Лазарева Мария Игнатьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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