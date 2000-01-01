Зернова (Морозова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова (Морозова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.?

Отец: не указан

Мать: Морозова Екатерина Михайловна

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