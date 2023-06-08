Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Литвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Литвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Литвинов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно