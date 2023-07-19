Польских Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Польских Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Польских ?

Мать: Никотина Прасковья