Панько Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панько Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Черных Сабина Васильевна

Мать ребёнка: Панько Сусанна

Рождение ребёнка
31.01.1954

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Панько Сусанна

Рождение ребёнка
08.07.1956

Дочь: Пугачёва Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Панько Сусанна

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