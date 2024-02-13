Панько Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Черных Сабина Васильевна
Мать ребёнка: Панько Сусанна
Рождение ребёнка
31.01.1954
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Панько Сусанна
Рождение ребёнка
08.07.1956
Дочь: Пугачёва Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Панько Сусанна