Гольцова (Кузнецова) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцова (Кузнецова) Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Дочь: Силаева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гольцов Василий

Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольцов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Гольцов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гольцов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Гольцов Василий

Смерть
Неизвестно
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