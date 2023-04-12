Гольцова (Кузнецова) Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
01.08.1946
Дочь: Силаева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гольцов Василий
Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольцов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Гольцов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гольцов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Гольцов Василий
Смерть
Неизвестно