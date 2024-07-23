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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кривошеин (кривошеев) Алексей Нестерович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кривошеин (кривошеев) Иуда Нестерович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кривошеин (кривошеев) Пётр Нестерович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривошеин (кривошеев) Василий Нестерович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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