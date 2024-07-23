Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кривошеин (кривошеев) Иуда Нестерович
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кривошеин (кривошеев) Пётр Нестерович
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич
Рождение ребёнка
1896
Смерть
Неизвестно