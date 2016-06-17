Пасынкова (Зубарева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова (Зубарева) Надежда

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Место рождения

д. Зубари, Русановская волость, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.12.1933

Дата смерти

17.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933

Отец: Зубарев Алексей

Мать: Зубарева Анастасия

д. Зубари, Русановская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1960

Сын: Пасынков Олег

Отец ребёнка: Пасынков Леонид Петрович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Владимир

Отец ребёнка: Пасынков Леонид Петрович

Тамбов, Тамбовская область
Смерть
17.06.2016
г.Тамбов
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Полынковское кладбище, г.Тамбов
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