Пасынкова (Зубарева) Надежда
Место рожденияд. Зубари, Русановская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения18.12.1933
Дата смерти17.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933
Отец: Зубарев Алексей
Мать: Зубарева Анастасия
д. Зубари, Русановская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1960
Сын: Пасынков Олег
Отец ребёнка: Пасынков Леонид Петрович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Владимир
Отец ребёнка: Пасынков Леонид Петрович
Тамбов, Тамбовская область
Смерть
17.06.2016
г.Тамбов
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Полынковское кладбище, г.Тамбов