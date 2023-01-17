Пелагея Кирилова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Васильев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сидор Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Васильев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Архип Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Васильев
Смерть
Неизвестно