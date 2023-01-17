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Пелагея Кирилова

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Васильев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сидор Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Васильев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Архип Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Васильев

Смерть
Неизвестно
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